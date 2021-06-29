Украинцев подготовят к национальному сопротивлению

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О национальном сопротивлении». На заседании парламента за него проголосовали 318 депутатов, сообщает «Страна.ua».

Законопроект направлен на создание в стране движения национального сопротивления, сил территориальной обороны при Вооруженных силах Украины (ВСУ) и добровольческих формирований территориальных общин.

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В частности, он предусматривает подготовку населения к национальному сопротивлению и привлечение граждан к обеспечению суверенитета и территориальной целостности государства.

Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности ВСУ на 4,4 процента. Свое решение депутаты обосновали необходимостью развития подразделений территориальной обороны и Сил специальных операций для формирования национального сопротивления. В случае утверждения законопроекта численность украинской армии увеличится с 250 до 261 тысячи человек.

Ранее необходимость создания войск территориальной обороны на Украине обосновали риском нападения со стороны Белоруссии. По словам бывшего замсекретаря Совета безопасности Украины Сергея Кривоноса, в настоящее время Нацгвардия не может защитить инфраструктуру страны.