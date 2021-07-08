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Стало известно о планах создать на Украине частную армию из ветеранов Донбасса

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Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагал Украине ряд значительных сделок в оборонной сфере. Об этом пишет Time со ссылкой на четыре источника с обеих сторон переговоров.

В феврале 2020 года он вел переговоры о создании новой ЧВК, которая должна была формироваться из ветеранов вооруженного конфликта в Донбассе. Другая сделка касалась создания в стране фабрики по производству боеприпасов. Также его интересовало объединение ключевых авиационных и аэрокосмических предприятий Украины в консорциум, «способный конкурировать с Boeing и Airbus».

Как минимум одно из предложений Принса Украине соответствовало геополитическим интересам США. Еще в 2019 году стало известно, что Принс сражается с китайской фирмой за покупку украинского завода «Мотор Сич», производящего авиационные двигатели. Тогда в Вашингтоне озаботились быстрым ростом китайской армии и попросили Киев не заключать сделку с Пекином.

По информации издания, Принс воспринимался как лицо, близкое к тогдашнему президенту США Дональду Трампу. Его планы не осуществились лишь потому, что Трамп не был переизбран на второй срок. Нынешняя администрация Джо Байдена не столь же лояльна к бывшему спецназовцу и наемнику, резюмирует Time.

С 2016 года активы «Мотор Сич» начали приобретать китайские инвесторы. Последнюю сделку, в ходе которой новые владельцы должны были получить полный контроль над заводом, заблокировал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В марте этого года президент страны Владимир Зеленский подписал указ о национализации предприятия. Китайская сторона в ответ пригрозила многочисленными судами, а также заявила о печальных последствиях для инвестиционного климата в республике.

В апреле стало известно, что власти Украины планируют строительство нескольких патронных заводов. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович уточнил, что будут построены по меньшей мере два предприятия. «Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — сказал он, уточнив, что строительство займет два-три года. Ранее на Украине работал Луганский патронный завод, производивший боеприпасы для ВСУ. С 2014 года единственное предприятие подобного профиля в стране находится на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса.

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