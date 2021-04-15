Украина решила построить несколько патронных заводов

Власти Украины планируют строительство нескольких патронных заводов. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает РИА Новости.
По его словам, будут построены по меньшей мере два предприятия. «Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — сказал он, уточнив, что строительство займет два-три года.
Ранее на Украине работал Луганский патронный завод, производивший боеприпасы для ВСУ. С 2014 года единственное предприятие подобного профиля в стране находится на неподконтрольной украинской стороне территории Донбасса.
В ноябре 2020 года исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко признал, что боеприпасной отрасли на Украине нет, ее необходимо создавать с нуля. «Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах», — констатировал он.