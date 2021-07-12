На Украине потребовали оружие в качестве компенсации за «Северный поток-2»

В связи с завершением строительства российского газопровода «Северный поток-2» западным партнерам следует предоставить Украине компенсацию в виде поставок оружия. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в качестве «пряника» Запад может предложить Украине денежную компенсацию, однако украинским властям не нужно на нее соглашаться. По его мнению, Киеву необходимо потребовать от западных стран именно помощи Вооруженным силам республики.

«Хотите компенсировать — пожалуйста — поставляйте вооружение, тренируйте армию, и тогда мы будем спокойнее», — заключил Чалый.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что республика может отказаться от претензий к российскому газопроводу в обмен на возвращение ей Крыма и Донбасса.

Никифоров также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель попросит ее остановить строительство «Северного потока-2». От отметил, что заморозка проекта является для Зеленского «программой максимум».