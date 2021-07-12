Зеленский попросит Меркель остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель попросит ее остановить строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

По его словам, заморозка проекта является программой максимум для главы государства, и он приложит все усилия, чтобы газопровод никогда не был введен в эксплуатацию. «Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток-2", пока не пойдет газ, и даже после этого», — сказал Никифоров.

Ранее Зеленский в интервью нескольким зарубежным агентствам попытался связать вопрос завершения строительства «Северного потока-2» с проблемами безопасности в Донбассе. Он выразил уверенность, что после запуска объекта Россия заблокирует транзит газа через Украину, принудив ее признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.