На Украине усомнились в достройке «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль усомнился в достройке газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает УНИАН.

«Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — отметил политик.

По его мнению, Украина сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска газопровода. «Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но "Северный поток-2" — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что президент страны Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода «Северный поток-2». «Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заявил глава МИД.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.