Украина пообещала Германии «принципиальный разговор» о «Северном потоке-2»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию будет отстаивать принципиальную позицию относительно газопровода «Северный поток-2», пообещал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом 8 июля сообщает «Интерфакс — Украина».

«Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Киев не изменит своей позиции, что газопровод представляет угрозу, в первую очередь, в сфере безопасности. «Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены», — сказал Кулеба.

Ранее Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе».