Зеленский призвал Европу объединиться против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом 5 июля сообщает «Интерфакс — Украина».

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«Следует и далее противодействовать реализации проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина — вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», — сказал Зеленский на форуме «Украина 30. Международная политика» в Киеве.

В середине июня глава государства в интервью западным СМИ заявил, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Советник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством газопровода. США не планируют накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готовы вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».