Зеленский назвал Россию угрозой для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал размещение военного контингента и оружия России у границ Украины, Грузии и Молдавии угрозой для всей Европы. Об этом он заявил в ходе выступления на Батумской международной конференции, сообщается в официальном аккаунте Офиса президента на Facebook.

По его словам, НАТО следует ускорить процесс включения в блок государств «Ассоциированного трио», так как военное присутствие альянса в этих странах обеспечит защиту европейских государств от военных действий со стороны России.

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«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдавии — прим. "Ленты.ру"), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что все три страны отвечают предъявленным им требованиям со стороны Европейского союза (ЕС) и НАТО. В частности, на Украине активно реализуются всеобъемлющие реформы в ключевых сферах государственного управления, добавил он.

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. По его мнению, альянс должен дать стране конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в блок. Он также заявил, что план действий по членству Украины в НАТО станет настоящим сигналом для России.

19 июля Зеленский прибыл в Батуми для подписания совместной с Грузией и Молдавией декларации саммита «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС.