Зеленский подпишет декларацию об ассоциации Украины с Грузией и Молдавией

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет совместную с Грузией и Молдавией декларацию саммита «Ассоциированного трио». Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

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Для этого он прибыл в понедельник, 19 июля, в Батуми. Подписание документа пройдет во время встречи Зеленского с президентами Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майей Санду.

После этого главы государств «Ассоциированного трио» проведут переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Также в рамках визита Зеленский примет участие в работе Батумской международной конференции «Сила притяжения Европейского союза и трансформация региона».

Ранее Зурабишвили совершила свой первый официальный визит на Украине, где объявила о нормализации отношений между республиками и призвала вместе работать над процессом вступления двух стран в Европейский союз. Этому предшествовало возвращение на Украину отосланного в мае 2020 года посла Грузии в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС. Стороны подчеркнули, что в будущем диалог между тремя участниками меморандума на эту тему продолжится.