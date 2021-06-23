Грузия объявила о нормализации испорченных из-за Саакашвили отношений с Украиной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, взаимодействие двух стран основано на «вековой дружбе» и взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности, а потому рано или поздно вернется к норме. «9 апреля (следующего года — прим. «Ленты.ру»), когда мы будем отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украине в знак солидарности», — сказала Зурабишвили.

Политик отметила, что впредь и она, и президент Украины Владимир Зеленский будут стараться осторожнее относиться к двусторонним отношениям, а в следующем году Киев и Тбилиси совместно отметят 30-летие установления дипломатических связей.

В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. На родине Саакашвили заочно осужден и находится в розыске. В апреле 2021 года дипломат вернулся в украинскую столицу после телефонных переговоров лидеров двух стран.