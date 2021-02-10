Саакашвили назвал посла Украины в Грузии взяточником и коррупционером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал взяточником и коррупционером посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«По моему глубокому убеждению, этот посол — взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов», — заявил Саакашвили, который сегодня возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

По его словам, Долгов «давно связан со многими местными коррумпированными интересами грузинских чиновников».

«Это касается не только этого украинского конкретного посла, но и достаточно большого количества украинских дипломатов по всему миру, что прямо пропорционально понижению эффективности украинской дипломатии, дискредитации и ослаблению позиций Украины в международном сообществе», — утверждает Саакашвили.

Ранее Долгов заявил, что высказывания Саакашвили не способствуют развитию отношений между Киевом и Тбилиси. Посла вызвали в МИД Грузии после того, как экс-президент призвал своих сторонников на родине к неповиновению властям и несоблюдению ограничений по коронавирусу.

«К сожалению, мне опять приходится комментировать заявления тех лиц, которые прямо не участвуют в двусторонних отношениях между Грузией и Украиной», — отметил Долгов.

Ранее Киеву уже приходилось публично объясняться из-за заявлений Саакашвили. Экс-президент, который на родине обвиняется в ряде преступлений, регулярно выступает с резкой критикой грузинских властей.