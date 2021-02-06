Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Украину готовиться к потере Мариуполя и Херсона, которые, по его мнению, захватит Россия. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

Таким образом политик прокомментировал решение президента страны Владимира Зеленского закрыть крупнейшие телевизионные каналы республики. Официальным поводом было названо транслирование «пророссийской» точки зрения. Саакашвили уверен, что такой шаг только ужесточит конфликт в Донбассе.

Он подчеркнул что Москве нужно обязательно контролировать эти города, чтобы снабжать Крым водой и улучшить логистику в регионе. Саакашвили подозревает, что Россия уже готовит военные операции, чтобы захватить территории.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne 2 февраля. Свое решение он объяснил тем, что в последнее время эти ресурсы «вливали в уши бесконечные потоки лжи». Глава Украины призвал не смотреть телеканалы, уже прекратившие вещание, и подчеркнул, что решение поддержано странами «большой семерки» и ЕС.

Между тем мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине объявила, что блокировка популярных телеканалов на основании их контента «повлияет на свободу выражения мнения на Украине». В свою очередь партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) начала процедуру по вынесению импичмента Зеленскому, поскольку тот, по их мнению, нарушил конституцию страны и ввел цензуру в СМИ.