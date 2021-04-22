Посол Грузии вернулся на Украину

Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся на Украину после того, как был отозван почти год назад. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на МИД страны.

Возвращение дипломата стало результатом договоренностей, которые были достигнуты во время телефонного разговора президентов двух республик Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Замглавы украинского МИД Василий Боднар встретился с Шарашенидзе. Стороны подчеркнули стремление активизировать развитие двусторонних отношений и взаимодействие с целью укрепления безопасности в регионе, сообщили в министерстве.

Шарашенидзе подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины, добавили в МИД.

В мае 2020 года Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. На родине Саакашвили заочно осужден и находится в розыске.