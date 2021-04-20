Саакашвили собрался в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собрался вернуться на родину к выборам в местные органы власти, которые намечены на октябрь. Об этом он заявил в видеообращении к своим сторонникам, передает ТАСС.

«Я хочу сообщить о своем решении. Я, Михаил Саакашвили, заранее приеду в Грузию до этого референдума. Я обязательно буду непосредственным участником этого процесса», — сказал политик.

Он пояснил, что называет предстоящие выборы референдумом, поскольку в соглашении между властью и оппозицией содержится условие по уровню поддержки правящей партии в ходе голосования. При его невыполнении должны быть назначены досрочные выборы в парламент в 2022 году.

Саакашвили призвал членов основанной им партии «Единое национальное движение» подписать соглашение только после освобождения лидера политической силы Ники Мелии.

19 апреля во дворце президента Грузии состоялась церемония подписания соглашения о выходе из кризиса. Под ним подписались представители партии власти «Грузинская мечта» и пяти оппозиционных сил. ЕНД и «Европейская Грузия» воздержались.