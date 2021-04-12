Саакашвили оценил имперские амбиции украинцев

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире «Эха Москвы» оценил имперские амбиции украинцев. Видеозапись программы «Утренний разворот» доступна на YouTube.

По его словам, на Украине никто не думает о войне день и ночь и не готовится к вооруженному конфликту.

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«Украина живет своей жизнью. Она не живет в какой-то военной истерике. Вообще, обычный украинец мало думает про войну в демократической стране. Украина хаотичная, коррумпированная, но полностью демократия все-таки. У людей есть другие заботы: ежедневное пропитание и забота о себе. У них нет никаких имперских амбиций, никакая война не занимает даже часть их мыслей», — сказал политик.

Ранее 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он захотел обсудить эскалацию конфликта в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.