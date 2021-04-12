Саакашвили пообещал до конца защищать Одессу от «Российской империи»

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире «Эха Москвы» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается применять войска в Донбассе. Видеозапись программы «Утренний разворот» доступна на YouTube.

«Ни у кого в голове такого в Украине, вообще, и близко нет. Это, вообще, не тема для разговора. Тут вопрос в том, что да, действительно, если Россия захочет, [если российский президент Владимир] Путин захочет пробиться на Крым, взять обратно Одессу… Как он считает — обратно, потому что он считает, что это такая же часть "Российской империи", как и Севастополь, то вся Украина встанет», — сказал Саакашвили.

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Он пообещал, что в таком случае, «будучи одесситом», будет защищать Одессу до конца.

Ранее 12 апреля Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным. Он хочет обсудить эскалацию конфликта в Донбассе.

До этого в офисе президента Украины оценили возможность возобновления полномасштабной войны на востоке страны.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.