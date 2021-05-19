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В Молдавии сочли создание «трио» с Украиной и Грузией действием против России

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Фото: Pixabay

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписанный республикой меморандум о сотрудничестве для интеграции в ЕС с Украиной и Грузией, направлен против России. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу «НТВ-Молдова».

«Это очень опасный документ. Его нужно отменять, выходить из непонятных блоков. Понятно, что формируется пояс против России», — подчеркнул политик. По его словам, Украина и Грузия приняли для себя решение двигаться в НАТО, но Молдавия не должна этого делать.

Додон заявил, что будет добиваться выхода из этого соглашения. Он уточнил, что поддерживает часть меморандума о региональном сотрудничестве, однако против коллективных действий в сфере безопасности «в области обороны с особым упором на противодействие гибридным угрозам». Экс-президент подчеркнул, что в конституции страны закреплен статус нейтралитета. Он заявил, что министр иностранных дел Аурелиу Чокой подписанием документа превысил свои полномочия.

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС. Стороны подчеркнули, что в будущем диалог между Кишиневом, Тбилиси и Киевом на эту тему продолжится.

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