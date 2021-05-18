В Раде рассказали об унижении Молдавии и Грузии вместе с Украиной

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин рассказал об унижении Киева, Тбилиси и Кишинева из-за их совместного стремления как можно скорее получить членство в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Facebook.

По словам политика, эти государства объединяют нерешенные территориальные вопросы: Украина — Крым и Донбасс, Молдавия — Приднестровье, Грузия — Абхазия и Северная Осетия. При этом их руководство продолжает «умолять западных начальников» о членстве в политических и военных блоках. «Унижение. Стыд. Неадекватность», — написал Кузьмин.

17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС. Стороны подчеркнули, что в будущем диалог между Кишиневом, Тбилиси и Киевом на эту тему продолжится.

Ранее руководство ОПЗЖ обратилось к главам стран ЕС и послам G7 с просьбой оказать влияние на украинские власти для прекращения «травли инакомыслия». В политсиле призвали иностранных политиков и дипломатов перестать верить украинским властям, когда они пытаются выстроить образ «лояльных негодяев».

По мнению партии, такая политика Киева дискредитирует в первую очередь сам Запад, а в республике порождает системную коррупцию и тормозит реформы.