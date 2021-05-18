В Раде рассказали о планах США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин рассказал о том, что США и Великобритания планируют втянуть Россию в войну с Украиной и Европой. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Кузьмин, комментируя возбуждение киевским властями уголовного дела в отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявил, что тот выступал против плана британо-американских союзников, которые отвели Украине роль провокатора в конфликте с Москвой. Он подчеркнул, что Запад не будет воевать с ядерной Россией и эту роль оставит Киеву. Тем не менее, по словам парламентария, Европа неминуемо окажется втянута в данное противостояние, а выиграют от него только Великобритания и США, которые будут финансировать конфликт.

Помимо этого, депутат объяснил, что нынешняя киевская власть действует только в интересах «заокеанских хозяев» и провоцирует войну, в которую окажется втянута вся Европа. Он добавил, что «бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов» также являются частью данной стратегии Киева.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к главам европейских стран и послам G7 с просьбой оказать влияние на украинские власти для прекращения «травли инакомыслия» в связи с уголовным преследованием главы ее политсовета Виктора Медведчука. Кузьмин призвал иностранных политиков и дипломатов перестать верить действующим украинским властям, когда они пытаются выстроить образ «лояльных негодяев».

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Медведчук счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.