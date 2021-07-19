Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать мировым приоритетом безопасность в Черном море. Его слова опубликованы на сайте пресс-службы украинского лидера.

«Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества», — заявил Зеленский. По его словам, инструментом для достижения этого может стать «Крымская платформа».

Ранее Владимир Зеленский назвал размещение военного контингента и оружия России у границ Украины, Грузии и Молдавии угрозой для всей Европы. По его словам, НАТО следует ускорить процесс включения в блок государств «Ассоциированного трио», так как военное присутствие альянса в этих странах обеспечит защиту европейских государств от военных действий со стороны России.

19 июля Зеленский прибыл в Батуми для подписания совместной с Грузией и Молдавией декларации саммита «Ассоциированного трио». Документ должен стать базой для координации усилий республик по вступлению в ЕС.