Украина помешает России превратить Черное море в свое «внутреннее озеро»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии у страны конкретных планов того, как помешать России превратить Черное море в свое «внутреннее озеро». Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Кулеба подчеркнул, что для этого свои усилия должны объединить Украина, Грузия, Молдавия и другие государства Причерноморья, а также страны-члены НАТО. В противном случае, считает дипломат, Россия поделит море пополам и «начнет полностью властвовать в своей зоне».

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Министр также отметил, что для обеспечения безопасности Черноморского региона и континента в целом в Европейский союз (ЕС) необходимо принять Украину, Грузию и Молдавию. «Все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы, и это очень радует», — заключил он.

Ранее на Украине прошли международные военные учения Sea Breeze. В них приняли участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Некоторые из них были представлены странами НАТО. Во время учений украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие успели отработать действия, приближенные к условиям, сложившимся в 2014 году на юго-востоке Украины.

23 июня британский эсминец Defender пересек границу России в Черном море и вошел в ее территориальные воды в районе мыса Фиолент. В ответ российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения судна. В Кремле действия британских военных назвали сознательной провокацией.