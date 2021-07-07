Украина и США на учениях Sea Breeze «повоевали» с местным населением

Украинские военнослужащие совместно с американскими, грузинскими и молдавскими в ходе учений Sea Breeze 2021 отработали действия, максимально приближенные к условиям, сложившимся в 2014 году в юго-восточной части Украины, пишет Defense Express.

«Солдаты из состава многонациональной тактической группы отработали свои действия при условии, что местное население начало блокировать маршруты передвижения», — говорится в публикации информационно-консалтингового агентства.

Согласно Defense Express, этот «эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например к условиям боевых действий на востоке Украины образца 2014 года».

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Отмечается, что в ходе учений были отработаны, в частности, вытеснение противника из засады при помощи средств радиоэлектронной борьбы и десантирование в его тыл, повоевав против «незаконных вооруженных формирований».

В июле агентство заявило, что Россия не смогла использовать беспилотники «Форпост» для целеуказания при нанесении воздушных ударов в ходе учений в Черном море, вследствие чего использовала архаичный самолет-амфибию Бе-12.

В том же месяце Defense Express написало, что Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив, в частности катерам Росгвардии.