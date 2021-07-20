В США назвали британский флот самой грозной военно-морской силой Европы

Американский журналист Джордж Уилл прокомментировал провокацию британского эсминца Defender в Черном море. По его мнению, Запад пытался продемонстрировать, что считает Крым украинским и не собирается признавать законным воссоединение полуострова с Россией. Статья об этом вышла в Washington Post.

Реакцию России на действия Defender журналист назвал нечестной. А саму операцию британского флота счел за «один из нескольких недавних эпизодов, демонстрирующих растущее сопротивление российским и китайским атакам на международный порядок, основанный на существующих нормах и правилах».

В материале издания Уилл также назвал британский флот самой грозной военно-морской силой Европы, которая усугубляет трудности, с которыми сталкиваются китайские и российские военные стратеги.

Журналист отметил, что сегодня «цивилизованные страны» принимают меры сдерживания России и Китая.

Кроме того, Уилл напомнил о планах британского правительства «уверенно, но не конфронтационно» присутствовать в Южно-Китайском море, где Китай заявляет о почти полном суверенитете.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что провокация британского эсминца Defender в Черном море была пресечена правомерно, на подобные инциденты российская сторона будет отвечать самыми жесткими методами.

23 июня эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.