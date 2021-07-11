Нарушивший российскую границу эсминец Defender вернулся в Гибралтарский пролив

Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу у берегов Крыма, вернулся в Гибралтарский пролив. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, передаетРИА Новости.

По информации портала, ранее эсминец находился у берегов Сицилии в Ионическом море.

23 июня британский эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

10 июля на Украине наградили капитана британского эсминца. Винсент Оуэн получил медаль «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021. Награду вручил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.