Капитана нарушившего российскую границу эсминца признали «защитником Украины»

На Украине наградили капитана британского эсминца Defender, нарушившего российскую границу у берегов Крыма. Об этом сообщает газета «КП в Украине».

Винсент Оуэн получил медаль «Защитник Украины» по итогам учений НАТО Sea Breeze 2021. Награду вручил командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Церемония награждения прошла в одесском Доме офицеров.

23 июня британский эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.