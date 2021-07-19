Минобороны Британии не нашло следов шпионажа в потере документов об эсминце

В потере секретных документов с информацией о задачах британского эсминца HMS Defender в Черном море не найдено следов шпионажа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В июне утерянные документы нашел неизвестный на автобусной остановке в графстве Кент.

«Следствие не обнаружило никаких доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не скомпрометировали документы», — заявил Уоллес. По его словам, расследование подтвердило обстоятельства потери документов, о которых сообщил чиновник минобороны, виновный в происшествии. Сейчас ему приостановлен доступ к секретным данным.

Ранее в военном ведомстве Великобритании обещали провести расследование инцидента.

27 июня издание BBC опубликовало фрагменты презентации, в которых сообщалось о задаче эсминца HMS Defender пройти по российской территории в Черном море. По данным из распечаток электронных писем и презентации, британский корабль в рамках операции Op Ditroite должен был продемонстрировать Украине поддержку в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Сообщалось, что документы в издание принес пожелавший остаться анонимным житель графства Кент, нашедший их на автобусной остановке.