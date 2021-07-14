Совбез предупредил Запад о жестком ответе на провокации в Черном море

В Совбезе предупредили Запад, что Россия будет жестко пресекать провокации в Черном море

Провокация британского эсминца Defender в Черном море была пресечена правомерно, на подобные инциденты российская сторона будет отвечать самыми жесткими методами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«Провокации у границ России и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя», — предупредил он западные страны.

По его словам, западные страны фактически взяли курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Москву. «В качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО на основании произвольного толкования положений международного морского права и устоявшихся флотских традиций», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что усиление военной напряженности близ российских границ не способствует стратегической стабильности.

23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.