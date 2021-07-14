Россия
 
Последние новости
Блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП в Москве 
Власти Кубани ответили на вопрос о смягчении ограничений для туристов
Директору сгоревшего пансионата для пожилых россиян вынесли приговор
Несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Навальным объяснили ошибкой в дате
Названо условие для возобновления авиасообщения с Египтом
В Белоруссии рассказали о новой цене на российский газ
Борис Джонсон запретит расистам ходить на футбол
Мурашко рассказал о тяжелом течении COVID-19 у 18-летних пациентов
Российский «Герасим» подготовили к затоплению
Англичанин избил русскую жену после проигрыша сборной на Евро 
Новости партнеров
Прослушать новость

Совбез предупредил Запад о жестком ответе на провокации в Черном море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
В Совбезе предупредили Запад, что Россия будет жестко пресекать провокации в Черном море

Провокация британского эсминца Defender в Черном море была пресечена правомерно, на подобные инциденты российская сторона будет отвечать самыми жесткими методами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Российской газете».

«Провокации у границ России и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя», — предупредил он западные страны.

По его словам, западные страны фактически взяли курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Москву. «В качестве инструмента провокационного давления на Россию выбраны силы флота государств НАТО на основании произвольного толкования положений международного морского права и устоявшихся флотских традиций», — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что усиление военной напряженности близ российских границ не способствует стратегической стабильности.

23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
Нарушивший российскую границу эсминец Defender вернулся в Гибралтарский пролив
Лавров высказался о призывах не реагировать на действия НАТО около Крыма