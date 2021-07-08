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Лавров высказался о призывах не реагировать на действия НАТО около Крыма

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал призывы ряда политиков не реагировать на действия стран НАТО в Черном море около Крыма. Дипломат высказался на выступлении в Дальневосточном федеральном университете, его слова передает РИА Новости.

Главу МИД удивила позиция «либеральных критиков власти» в отношении инцидента с британским эсминцем Defender. Речь идет о комментариях, в которых Москву просят «не закапывать отношения с Западом еще глубже» и не заставлять британское судно сменить курс. «То есть — проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан», — возмутился Лавров.

6 июля замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости прямо и предметно объяснять провокаторам возможные последствия их действий. Он призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не «получить по носу».

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с британским военным судном Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Инцидент с эсминцем назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.

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