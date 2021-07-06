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МИД призвал Великобританию «не соваться» с провокациями в Черное море

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Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender около Крымского полуострова. Политик высказался в интервью журналу «Международная жизнь», передает ТАСС.

Дипломат заявил о необходимости прямо и предметно объяснять провокаторам возможные последствия их действий. Он призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не «получить по носу».

«Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море — это не то место, где такие игры допустимы», — подчеркнул замглавы МИД. По его словам, своими действиями в ситуации с эсминцем Лондон пытался подорвать российскую систему береговой обороны.

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с военным судном Великобритании Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды. Инцидент назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.

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