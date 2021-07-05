В США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией

У НАТО не будет шансов на победу в случае военного противостояния с Россией в Черном море. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.

Автор статьи процитировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Запад не начнет третью мировую войну, так как осознает свой заведомый проигрыш в ней. Эпископос отметил, что уверенность Путина может быть вполне уместна. Он предрек США и другим странам Североатлантического альянса поражение при всех возможных сценариях войны с российской стороной.

Обозреватель отметил, что главной причиной нестабильности черноморского региона остается статус Крыма. По его словам, с момента присоединения полуострова к России в 2014-м Москва продолжает укреплять Черноморский флот. В частности, на его вооружение поступила гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», три модернизированных ракетных фрегата «Адмирал Григорович», а также несколько дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка».

Эпископос также подчеркнул, что НАТО не имеет надежной поддержки в Черном море. «Турция, будучи членом НАТО, постоянно препятствует достижению целей безопасности альянса, стремясь к более тесным военным и экономическим связям с Москвой», — заключил он. Журналист добавил, что Украина, Румыния и Грузия не смогут внести вклад в победу альянса, так как их военно-морские силы недостаточно укреплены.

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за инцидента с британским эсминцем Defender. 23 июня судно пересекло российскую границу и на три километра вошло в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды. Инцидент назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.