Генерал СБУ описал возможную помощь НАТО в случае войны с Россией

Бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Виктор Ягун описал возможную помощь НАТО в случае войны с Россией, передает РИА Новости.

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По словам Ягуна, Украина однозначно не останется один на один с Россией. «Но и прямого вмешательства, то есть каких-то батальонов или военных групп НАТО мы точно на нашей территории не увидим», — признал генерал. Он полагает, что Украине помогут развединформацией.

«Все, что нужно для обеспечения военных действий, будет со стороны наших партнеров предоставлено. Другое дело, что не будет человеческого ресурса и не будет непосредственного участия», — пояснил Ягун.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у России шансов на успех в случае конфронтации с НАТО. При этом он выразил сожаление из-за приостановки пакета военной помощи США на 100 миллионов долларов и предупредил об угрозе возобновления войны в Донбассе.