Глава МИД Украины сравнил сроки вступления в НАТО и ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию LIGA.net сравнил возможные сроки вступления страны в НАТО и Евросоюз.

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«Я вырос в системе, где постоянно строили коммунизм. Еще 10 лет, еще 20 лет. А коммунизм так и не построили. Поэтому я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал Кулеба.

При этом он отметил, что в НАТО нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс.

«Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО — есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это реальность, с которой нам нужно работать», — добавил министр.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти половина украинцев считают НАТО союзником.