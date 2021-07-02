Украина заявила об отсутствии у России шансов в случае конфронтации с НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у России шансов на успех в случае конфронтации с НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По мнению Кулебы, Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря.

«Но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней», — заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что если Североатлантический альянс не будет предпринимать никаких действий, Россия значительно усилит контроль над Черным морем и влияние в регионе. «Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО», — сказал министр.

Ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия задействовала весь состав Черноморского флота из-за военных учений Sea Breeze-2021 с участием стран НАТО.