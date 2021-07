Украина пожаловалась НАТО на российское влияние в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига.net» заявил, что Россия в скором времени может расширить границы своего влияния в Черном море, и подчеркнул, что НАТО понемногу начинает реагировать на этот процесс.

По словам дипломата, Москве сейчас выгодно повышать ставки, обостряя ситуацию в регионе, чтобы доказать неспособность оппонентов отреагировать столь же жестко и решительно. Следствием этого может стать расширение ее контроля над торговыми потоками в регионе и ослабление позиций других стран, несмотря на противодействие Запада.

«К сожалению, есть такая английская поговорка, too little too late. Слишком мало и слишком поздно. Я хочу, чтобы эта поговорка не соответствовала действительности», — сказал Кулеба. Он отметил, что Украина регулярно жалуется на действия России и «педалирует» тему безопасности с партнерами НАТО по соседству: Румынией, Болгарией и Турцией.

«Потому что сейчас действительно у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. А нам очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Черное море безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Он выразил уверенность, что для этого стране придется усилить взаимодействие со своими союзниками в регионе и укрепить координацию военно-морских флотов.