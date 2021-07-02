Россия вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия задействовала весь состав Черноморского флота из-за военных учений Sea Breeze-2021, в которых участвуют Украины и страны НАТО. Об этом сообщает РИА «Новый День».

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По словам Скибицкого, Россия показывает свои «агрессивные намерения», но мировое сообщество «демонстрирует свою солидарность с Украиной». Он также оценил российский флот, сказав, что его потенциал «намного уступает» силам союзников Киева.

«Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи... Но России явно не хватает сил и средств», — заявил Скибицкий.

Sea Breeze — самые масштабные за всю историю международные военные учения, которые проводятся на Украине. Учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня в Черном море и должны продолжиться вплоть до 10 июля. В учениях принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них будут представлять страны НАТО.

Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.