Американские морпехи отработали рейдовые операции вблизи Крыма

Американские и украинские морпехи провели тактические тренировки по осуществлению рейдов в тыл противника вблизи российской границы. Сообщение об этом появилось на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным ведомства, маневры стали составной частью крупнейших за последние 20 лет совместных военных учений Sea Breeze 2021 и прошли на полигоне «Олешковские пески» неподалеку от Крыма. Вместе с украинцами и американцами в них участвовали подразделения из Грузии и Молдавии.

«По легенде, тактическая группа должна была уйти в тыл условного врага и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры», — говорится в сообщении. Отмечается, что военные также отработали действия на случай попадания в засаду и движение в составе колонны. Все тренировки проводились условно, без тактической стрельбы.

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.

Ранее сообщалось, что меню в украинской столовой на учениях вызвало насмешки британских морпехов из-за скудного состава. «У нас для вас тот же изысканный напиток, что был в прошлые три раза, пустая гречка и сосиска, а к ней — нарезанный огурец и два ломтика помидора. Никаких соусов. Вкуснота!» — написал один из них в своих соцсетях.