В России объяснили учения НАТО на Украине желанием Киева «получить подачки»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил проведение учений Sea Breeze 2021 тем, что «Украина хочет каких-то подачек». Таким мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Эти учения нужны Украине. Она же хочет каких-то подачек. Раньше это были печеньки в момент Майдана, сейчас это некие денежные средства для армии в том числе», — отметил Красов.

Депутат также упомянул пост британского десантника, поделившегося в социальных сетях «стандартным натовским завтраком». На фото, опубликованном солдатом, запечатлена тарелка с гречкой, сосиской, нарезанными помидором и огурцом. «Никаких соусов. Вкуснота!» — такой ироничной подписью десантник ВМС Великобритании сопроводил фотографию еды.

«Коль такое скудное обеспечение продовольствия, может быть господа в НАТО всплакнут и выделят какой-то очередной транш на поддержку штанов военнослужащих вооруженных сил Украины», — заметил политик.

Ранее Красов выразил обеспокоенность «многочисленными учениями», которые в последнее время проходят вблизи российских границ. По его мнению, эти маневры, «как и весь бюджет НАТО, нужны, чтобы держать в повиновении страны, которые входят в их псевдо-оборонительный блок».

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.