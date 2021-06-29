НАТО начали вторые после Украины крупные военные учения

В воздушном пространстве Прибалтики начались вторые на этой неделе после Украины крупные военные учения Военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главный штаб Сил обороны Эстонии.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры связи и контроля, а также обеспечения авиационной безопасности. В частности, их участники отработают поисково-спасательные операции, действия в случае отказа связи, сопровождение самолета, а также обнаружение медленно летящего воздушного транспортного средства.

В учениях примут участие ВВС Италии, Испании, Германии, Польши, Турции и Финляндии. В них будут задействованы более 20 самолетов.

Ramstein Alloy станут вторыми крупными учениями для стран и партнеров НАТО с начала недели. 28 июня в Черном море с их участием стартовали американско-украинские военные учения Sea Breeze. Они предусматривают отработку боевых действий на море, на суше и в воздухе. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей. Учения продлятся до 10 июля.

В российском Национальном центре управления обороной заявили, что Черноморский флот России проследит за действиями кораблей НАТО и других стран-участниц во время военных учений Sea Breeze.

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