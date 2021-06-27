В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Россией в беседе с изданием «Зеркало недели».

По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война. «Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала Фельдгузен.

При этом дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию. Она добавила, что об угрозе национальной безопасности из-за «Северного потока-2» говорит не только Украина, а также Польша и страны Балтии.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. «Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил Кулеба. После этого на странице политика в Twitter многие пользователи высмеяли требование обменять Крым на газопровод «Северный поток-2».