Пентагон оценил действия России во время учений НАТО в Черном море

Действия России в Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze 2021, заявил секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. Его слова в ходе брифинга приводит ТАСС.

Представитель Пентагона оценил, что учения альянса проходят «вполне хорошо». «Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях», — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения с пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф» на фоне учений стран НАТО Sea Breeze в Черном море. Военнослужащие отразили массированные ракетные удары условного противника, используя ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». После каждого условного применения ракетного оружия военные меняли стартовые позиции.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.