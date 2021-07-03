Российская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем

Российские военные провели в Черном море учения по уничтожению кораблей противника на фоне начавшихся учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze-2021. Об этом говорится на сайте пресс-службы Черноморского флота.

В ночь на 3 июля военнослужащие Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. В небо поднялись больше десяти истребителей и бомбардировщиков.

«От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что перед началом полетов самолетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации Южного военного округа выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.

Кроме того, в рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника. Для уничтожения цели в море летчики выполняли заход на боевой курс поодиночке и в парах для отработки бомбометания и ракетных ударов. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск».

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