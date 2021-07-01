«Орск» и «Саратов» защитили Крым

Большие десантные корабли (БДК) «Орск» и «Саратов» выполнили упражнения по уничтожению макетов плавающих морских мин в Черном море, защищая Крым, пишет «Интерфакс», ссылаясь на Черноморский флот России.

«В ходе мероприятия экипажи БДК отработали действия по прикрытию условной высадки морского десанта на плав с выполнением стрельб из артиллерийских установок по морским и воздушным целям», — говорится в сообщении.

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В качестве морской цели использовался корабельный щит-мишень, средства воздушного нападения условного противника — самолет-амфибия. На время стрельб соответствующий район Черного моря для прохода гражданских судов был закрыт.

Агентство отмечает, что маневры российских военных проходят на фоне учений Sea Breeze 2021, организованных США в Черном море.

В июне The Drive сообщило, что американский эсминец Ross типа Arleigh Burke в ночь на 30 июня «телепортировался» из порта Одессы к побережью Крыма. Издание отмечало, что данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, отслеживающих перемещения кораблей, показывали, что на некоторое время эсминец оказался на расстоянии около девяти километров от побережья полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что Ross не покидал Одессу. В искажении данных MarineTraffic и VesselFinder в The Drive обвинили российскую сторону.