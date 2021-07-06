Военные учения с С-400 провели на юге России на фоне маневров Sea Breeze

Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф», маневры прошли на фоне учений стран НАТО Sea Breeze в Черном море. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 6 июля.

Военнослужащие провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника. В частности, было отработано прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника.

Для отражения массированного ракетного удара использовались ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». После каждого условного применения ракетного оружия военнослужащие меняли стартовые позиции, их оборудование и маскировку.

Всего в мероприятии участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

3 июля российские военные провели в Черном море учения по уничтожению кораблей противника на фоне начавшихся учений Sea Breeze.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.

