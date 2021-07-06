На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

На Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Поразительно похожего на Зеленского человека заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который принимает участие в учениях в Черном море. «Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос.

В июле депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира Зеленского похитили и заменили на двойника. К своему ироничному заявлению он приложил видео из ранних выступлений будущего украинского лидера, во время которых он высказывался о взаимоотношениях между народами России и Украины и отмечал, что они понимают друг друга вне зависимости от языка.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.

