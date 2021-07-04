Депутат Рады заявил о похищении Зеленского и замене его на двойника

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что президента Украины Владимира Зеленского похитили и заменили на двойника.

«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — с иронией отметил парламентарий.

К своей записи Кива приложил видео из ранних выступлений будущего украинского лидера, в которых он рассуждает о взаимоотношениях между народами России и Украины и отмечает, что они понимают друг друга вне зависимости от языка.

Во время президентства Зеленский инициировал такие решения, как недавно принятый Верховной радой закон о коренных народах Украины, в число которых не вошли русские, но отдельно прописаны сформировавшиеся на территории Крыма, такие как крымские татары, караимы и крымчаки.