Захарова высказалась о «провокации» с фрегатом Нидерландов в Черном море

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге высказалась о недавнем инциденте с фрегатом Нидерландов в Черном море: по ее словам, он мог быть сознательной провокацией. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ни о каком нарушении права на свободное мореходство и создании опасной ситуации тут не может быть и речи. Любые попытки интерпретировать это таким образом, каким это сделало Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами», — подчеркнула Захарова.

Она добавила также, что инцидент мог быть сознательной провокацией, а последовавшие обвинения в адрес России бездоказательны. «Полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen (...) изменил курс и начал движение к российской территории», — рассказала дипломат.

29 июня Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в том, что ее истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев слишком близко над голландским фрегатом Evertsen. По данным ведомства, это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова проходят учения Sea Breeze-2021. Основные участники военного мероприятия — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. В учениях задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.