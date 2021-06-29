Опубликовано видео «небезопасной ситуации» с голландским фрегатом возле Крыма

Опубликовано видео «небезопасной ситуации» с голландским фрегатом Evertsen, последовавшим в сторону Керченского пролива. Запись предоставили «Ленте.ру» в Минобороны России.

Инцидент произошел 24 июня, российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 подняли в воздух, когда фрегат ВМС Нидерландов изменил курс и последовал в направлении Керченского пролива.

После того как фрегат продолжил изначальный курс, экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования. В российском ведомстве подчеркнули, что полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

29 июня Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в том, что ее истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев слишком близко к голландскому фрегату Evertsen. По данным ведомства, это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился «по направлению к юго-востоку от Крыма».

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова проходят учения Sea Breeze-2021. Основные участники военного мероприятия — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. В учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.