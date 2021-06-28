Лондон назвал «ошибкой человека» утечку секретных документов об эсминце у Крыма

Лондон назвал «ошибкой человека» утечку секретных документов, в которых излагались сведения о задачах эсминца Defender у берегов Крыма. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что секретные материалы были утеряны, скорее всего, вследствие ошибки высокопоставленного сотрудника правительства. При этом он подчеркнул, что данный сотрудник сам сообщил об инциденте.

Помимо этого, Куин принес извинения за произошедшее, а также признал, что часть документов была под грифом «секретно» и предназначалась только для сотрудников британской разведки.

Ранее стало известно, что опубликованные фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача эсминца, прошедшего около Крыма, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. В секретных документах сообщается, что проход эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.