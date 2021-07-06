Россия пригрозила нанести Британии удар в случае нового инцидента в Черном море

Россия может нанести удар в случае нового инцидента, подобного происшествию с британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

Дипломат пригрозил, что российская сторона может принять решение о применении силы к нарушителю государственной границы.

«Готовы дать отпор любому авантюристу. Но предупреждаем, что лучше все же оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», — заявил Рябков. Он пояснил, что Великобритания пошла на провокацию, потому что привыкла «потакать» Украине. То же делают США и другие страны НАТО — это в том числе заметно по учениям Sea Breeze-2021, считает замглавы МИД России.

Обстановка в черноморском регионе обострилась после того, как 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды около мыса Фиолент в Черном море. По данным российских военных, корабль предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды. Инцидент назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы. Однако журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, слышал выстрелы.

